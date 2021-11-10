Политолог Бальбек назвал обвинения Польши в адрес РФ из-за миграционного кризиса «антироссийской истерикой»
10 ноября 2021, 12:49
Политолог Руслан Бальбек в рамках разговора с представителями СМИ утром в среду, 10 ноября, подверг критике обвинения польских властей в адрес Российской Федерации из-за миграционного кризиса.
Руслан Бальбек заявил, что с Польшей произошла удивительная метаморфоза – в угоду политическим интересам власти страны забыли не только приличия, но и исторические факты российско-польских отношений. "Думаю, что это бизнес", –предположил политолог.
Бальбек в беседе с RT заметил, что на исторической памяти "много не заработаешь", а "антироссийские истерики" способны принести "неплохие дивиденды".
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