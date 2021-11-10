Белорусские пограничники сообщили о четырех избитых польскими силовиками курдских беженцах

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10 ноября 2021, 09:06 Источник: Telegram

граница, Tobiasz/globallook.com

Государственный погранкомитет Белоруссии сообщил, что в ночь на среду, 10 ноября, на границе с Польшей в стихийном лагере были обнаружены четверо избитых польскими силовиками курдских беженцев.

В минувший понедельник Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что многочисленная группа беженцев, среди которых больше курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Мигранты пытались преодолеть заграждения, но польская сторона их не пускала.

Минувшей ночью в стихийном лагере беженцев были найдены четверо мужчин с различными травмами и следами применения физического насилия. Мигранты утверждают, что их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты. Белорусская сторона оказала пострадавшим помощь.

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