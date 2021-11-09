Власти Польши сообщили о крупнейшей попытке силового вторжения в страну

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9 ноября 2021, 14:30 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Сотни мигрантов с сумками и маленькими детьми оказались на белорусско-польской границе. В основном это беженцы из Ирака и Сирии. Белорусские пограничники сообщают о нескольких тысячах беженцев.



На границу их со стороны Беларуси сопровождали вооруженные силовики с собаками. Часть мигрантов направлялась к пограничному КПП, другие беженцы лесами пытаются попасть в Польшу.



«Мы реагируем согласно развитию ситуации. Я убежден, что белорусские власти добиваются конфликта, что приведет к жертвам как минимум на одной из сторон. Нет понимания того, что происходит по ту сторону границы», — сказал замглавы МИД Польши Петр Важик.



В Беларуси официальные лица придерживаются иной позиции.



«На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей. Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали»,- сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.



Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын заявил, что «началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу». С польской стороны границу охраняют 16 тысяч пограничников, 10 тысяч солдат и польская полиция.



Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила ввести режим чрезвычайного положения в приграничных районах страны из-за ситуации с беженцами. Литва также планирует ввести войска в боевую готовность. Ранее власти Литвы сообщали, что пограничники Беларуси пересекли границу этой республики, выдворив на территорию ЕС группу мигрантов. Позже белорусские военные вернулись на свою сторону.



Вслед за Литвой контроль на границе с Беларусью усилила Латвия. Там еще в августе был введен режим ЧС в трех приграничных районах и в городе Даугавпилсе.



Обострение ситуации на границе произошло после того, как Беларусь ослабила миграционный контроль на границе с Европой в связи с реакцией стран на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание экс-главреда издания NEXTA Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги.





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