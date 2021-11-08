Толпу беженцев, идущих к белорусско-польской границе, сняли на видео

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8 ноября 2021, 13:07 Источник: Sputnik Беларусь

табличка, фото: pixels.com

В понедельник, 8 ноября, многочисленная группа беженцев с вещами направилась к пропускному пункту на белорусско-польской границе «Брузги». Мигрантов, идущих по трассе в Гродненской области, запечатлели на видео.

На кадрах, опубликованных в Телеграм-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии, видно, как огромная толпа людей с вещами идет вдоль трассы. В ведомстве уточнили, что группа беженцев насчитывает более тысячи человек, среди которых много женщин и детей.

Уточняется, что на данный момент мигранты покинули территорию Белоруссии и ушли в Польшу. Военнослужащие сняли усиление вдоль дороги. Беженцы, которых обнаружили в лесу, заявили, что направляются в Германию.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что мигранты заранее договорились собраться на границе.

«У них есть группы и чаты в мессенджерах - по 4-5 тысяч человек, где они координируются»,- пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с беженцами на границе с Польшей.

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