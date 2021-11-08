Аргументы Недели В мире 13+

Толпу беженцев, идущих к белорусско-польской границе, сняли на видео

, 13:07 Источник: Sputnik Беларусь

Толпу беженцев, идущих к белорусско-польской границе, сняли на видео
табличка, фото: pixels.com

В понедельник, 8 ноября, многочисленная группа беженцев с вещами направилась к пропускному пункту на белорусско-польской границе «Брузги». Мигрантов, идущих по трассе в Гродненской области, запечатлели на видео.

На кадрах, опубликованных в Телеграм-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии, видно, как огромная толпа людей с вещами идет вдоль трассы. В ведомстве уточнили, что группа беженцев насчитывает более тысячи человек, среди которых много женщин и детей.

Уточняется, что на данный момент  мигранты покинули территорию Белоруссии и ушли в Польшу. Военнослужащие сняли усиление вдоль дороги. Беженцы, которых обнаружили в лесу, заявили, что направляются в Германию.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что мигранты заранее договорились собраться на границе.

«У них есть группы и чаты в мессенджерах - по 4-5 тысяч человек, где они координируются»,- пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с беженцами на границе с Польшей. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью