В Кремле уверены, что Белоруссия принимает необходимые меры по удержанию ситуации с беженцами на границе

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8 ноября 2021, 12:47 Источник: ТАСС

шлагбаум, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с беженцами на границе с Польшей. С начала года нелегально прокинуть в Белоруссию пытались более 30 тысяч человек.

«Мы не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле. Конечно, не сомневаемся и в том, что учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию»,- высказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что наблюдается непростая ситуация. По его словам, этот «большой груз» ложится на плечи белорусских властей.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик обвинил белорусские власти в том, что они хотят довести ситуацию на границе до «смертельных жертв».

В понедельник многочисленная группа беженцев с вещами направилась к пропускному пункту на белорусско-польской границе «Брузги». Уточняется, что пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Белоруссией.

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