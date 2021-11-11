Меркель обвинила Белоруссию в создании кризисной ситуации на границе с Польшей
11 ноября 2021, 21:52
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявила, что Минск виноват в миграционном кризисе на белорусско-польской границе. В четверг состоялись вторые переговоры между лидерами.
«Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз»,- сообщили в пресс-службе немецкого кабмина.
В свою очередь, Путин предложил восстановить контакты между странами Евросоюза и Белоруссией, чтобы разрешить текущую ситуацию. Представители Москвы и Берлина отметили важность ее скорейшего урегулирования.
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