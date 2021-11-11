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Меркель обвинила Белоруссию в создании кризисной ситуации на границе с Польшей

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Меркель обвинила Белоруссию в создании кризисной ситуации на границе с Польшей
польско-белорусская граница, фото: Michael Kappeler/dpa/globallookpress.com

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявила, что Минск виноват в миграционном кризисе на белорусско-польской границе. В четверг состоялись вторые переговоры между лидерами.

«Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз»,- сообщили в пресс-службе немецкого кабмина.

В свою очередь, Путин предложил восстановить контакты между странами Евросоюза и Белоруссией, чтобы разрешить текущую ситуацию. Представители Москвы и Берлина отметили важность ее скорейшего урегулирования.

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