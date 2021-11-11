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Путин заявил о деструктивной политике Украины и провокационной активности стран НАТО в Черном море

, 18:52

Путин заявил о деструктивной политике Украины и провокационной активности стран НАТО в Черном море
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Представители Москвы и Берлина продолжили обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза.

Путин поддерживает восстановление контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы.

При этом российский лидер обратил внимание на деструктивную политику Украины, которая всё больше делает ставку на «силовые методы», в том числе нарушает Минские договорённости, используя беспилотники. Также Путин отметил дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооружённых сил США и ряда других стран НАТО в Чёрном море.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что проведение незапланированных учений в Черноморском регионе - это агрессивное действие со стороны США. 

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Политика

В Минобороны РФ назвали незапланированные учения США и НАТО в Черном море «агрессивными действиями»

В Минобороны РФ назвали незапланированные учения США и НАТО в Черном море «агрессивными действиями»

В Минобороны РФ заявили, что проведение незапланированных учений вблизи российских границ на юге- это агрессивное действие со стороны США. В ведомстве обратили внимание на повышение военной активности Вашингтона и их союзников по НАТО в Черноморском регионе.

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