В Минобороны РФ назвали незапланированные учения США и НАТО в Черном море «агрессивными действиями»

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11 ноября 2021, 15:39 Источник: Известия

Минобороны РФ, фото: Sergey Bobylev/Global Look Press

В Минобороны РФ заявили, что проведение незапланированных учений вблизи российских границ на юге- это агрессивное действие со стороны США. В ведомстве обратили внимание на повышение военной активности Вашингтона и их союзников по НАТО в Черноморском регионе.

«Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ - это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности»,- пояснили в министерстве.

Представитель оборонного ведомства отметил, что возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации в Черном море. Кроме того, за последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС РФ четыре разведывательных самолета НАТО.

«Полеты разведчиков U-2S, RC-135 и двух базовых патрульных самолета P-8А «Poseidon» выполнялись в воздушном пространстве над северо-западной и центральной частями Черного моря»,- уточнили в ведомстве.

Также в настоящее время американский эсминец «Porter» и штабной корабль «Mount Whitney» продолжают движение в западную часть черноморской акватории.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжит проводить операции в Черном море, «как посчитает нужным».

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