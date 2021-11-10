Представитель Пентагона Кирби: США будут проводить операции в Черном море «как посчитают нужным»

Представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал заявления российской стороны о росте военной деятельности США и НАТО в Черном море, включая пролеты самолетов. По его словам, Вашингтон продолжит проводить операции, «как посчитает нужным».
«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным»,- высказал он.
Кирби добавил, что сейчас общается с журналистами, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Он считает, что Вашингтон должен отстаивать свои «принципы».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке Украины.
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