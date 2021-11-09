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В Минобороны заявили, что США изучают Черное море как театр возможных военных действий

, 14:59 Источник: РИА "Новости"

В Минобороны заявили, что США изучают Черное море как театр возможных военных действий
эсминец ВМС США "Портер", U.S. Navy/ZUMAPRESS.com

В Минобороны РФ заявили во вторник, 9 ноября, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке Украины.

В российском Министерстве обороны, комментируя учения США и их союзников в регионе, отметили, что в маневрах помимо американских ВМС планируется участие тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов ВС Грузии, Болгарии, Турции, Румынии и Украины.

В ведомстве заметили, что налицо изучение предполагаемого театра военных действий в акватории Черного моря. В Минобороны также уточнили, что Вооруженные силы РФ постоянно отслеживают обстановку в регионе.

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