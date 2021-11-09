На Украине утилизировали полмиллиона просроченных доз вакцины AstraZeneca

На Украине утилизировали полмиллиона доз просроченной вакцины против COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca.
Об этом сообщил украинский ресурс Liga.net. В ответ на его запрос министерство здравоохранения Украины сообщило, что по состоянию на 1 ноября в стране оставалось около 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых заканчивался 31 октября. Их изъяли из пунктов и центров вакцинации.
Как сообщили в Минздраве страны, сейчас для желающих привиться доступны сотни тысяч доз AstraZeneca, срок действия которых истекает через несколько недель.
Жители Украины, кроме AstraZeneca могут вакцинироваться различными препаратами западных и китайских компаний. От использования российских вакцин Киев отказался.
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