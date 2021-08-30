Блинкен заявил, что США в общей сложности отправили на Украину 2,2 миллиона доз вакцин от коронавируса

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30 августа 2021, 08:36 Источник: Twitter

вакцины, pixabay.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в минувшее воскресенье, 29 августа, что страна к настоящему моменту предоставила Украине примерно 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса нового типа.

Энтони Блинкен объявил, что на территорию Украины из Соединенных Штатов Америки доставили вторую партию вакцин. В общей сложности, по словам госсекретаря, украинской стороне передали 2,2 миллиона доз препаратов против коронавирусной инфекции.

В июле сообщалось, что США отправили на Украину почти 2 миллиона доз вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.

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