Терапевт Драпкина заявила, что иммунитет после перенесенного COVID-19 сильнее, чем после вакцинации

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина заявила, что иммунитет человека после перенесенного COVID-19 сильнее и лучше защищает от повторного заражения.
По словам Оксаны Драпкиной, приобретенный после болезни иммунитет является более сильным и лучше защищает человека от возможного повторного заражения.
Врач уточнила, что антительный ответ от вакцинации против COVID-19 будет меньше, чем после заболевания. Драпкина в рамках беседы с журналистами в субботу, 28 августа, однако, подчеркнула, что лучше сделать прививку, чтобы не заразиться.
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