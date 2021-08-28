Терапевт Драпкина заявила, что иммунитет после перенесенного COVID-19 сильнее, чем после вакцинации

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28 августа 2021, 14:00 Источник: Россия 24

COVID-19, pixabay.com

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина заявила, что иммунитет человека после перенесенного COVID-19 сильнее и лучше защищает от повторного заражения.

По словам Оксаны Драпкиной, приобретенный после болезни иммунитет является более сильным и лучше защищает человека от возможного повторного заражения.

Врач уточнила, что антительный ответ от вакцинации против COVID-19 будет меньше, чем после заболевания. Драпкина в рамках беседы с журналистами в субботу, 28 августа, однако, подчеркнула, что лучше сделать прививку, чтобы не заразиться.

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