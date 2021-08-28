В России зарегистрировали 19 402 новых случая заражения коронавирусом

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28 августа 2021, 11:38

тест на COVID-19, Ashraf Amra/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 492 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом утром в субботу, 28 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в общей сложности за прошедшие 24 часа случаи заболевания коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 300 (6,7%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 6 863 541 случай заболевания коронавирусом.

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