Посольство Китая назвало неубедительным с научной точки зрения доклад разведки США о коронавирусе

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28 августа 2021, 10:03 Источник: посольство Китая в США

лаборатория, pixabay.com

Китайское посольство в Соединенных Штатах Америки назвало неубедительным с научной точки зрения доклад американского разведывательного сообщества о происхождении коронавируса нового типа.

В посольстве КНР заявили, что доклад, который якобы был сфабрикован разведсообществом США, научно неубедителен. По словам китайской стороны, выяснение происхождения COVID-19 является исключительно делом ученых, а не экспертов из разведки.

В Пекине также назвали ошибочными утверждения о том, что Китай препятствует "глобальному расследованию" и не желает обмениваться информацией о коронавирусной инфекции.

Ранее разведка Соединенных Штатов опубликовала рассекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену о происхождении коронавируса нового типа.

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