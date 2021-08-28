Посольство Китая назвало неубедительным с научной точки зрения доклад разведки США о коронавирусе

Китайское посольство в Соединенных Штатах Америки назвало неубедительным с научной точки зрения доклад американского разведывательного сообщества о происхождении коронавируса нового типа.
В посольстве КНР заявили, что доклад, который якобы был сфабрикован разведсообществом США, научно неубедителен. По словам китайской стороны, выяснение происхождения COVID-19 является исключительно делом ученых, а не экспертов из разведки.
В Пекине также назвали ошибочными утверждения о том, что Китай препятствует "глобальному расследованию" и не желает обмениваться информацией о коронавирусной инфекции.
Ранее разведка Соединенных Штатов опубликовала рассекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену о происхождении коронавируса нового типа.
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