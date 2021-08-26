В Белом доме не предоставили данных о рассекреченной версии доклада по происхождению COVID-19

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26 августа 2021, 08:27 Источник: ТАСС

лаборатория, pixabay.com

Разведка Соединенных Штатов Америки в настоящий момент готовит рассекреченную версию доклада о происхождении коронавируса нового типа, но дополнительных данных в Белом доме предоставить не могут.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден к настоящему моменту не только получил копию секретной версии данного документа, но и принял участие в специальном брифинге на эту тему.

Джен Псаки уточнила в четверг, 26 августа, что пока рассекреченный вариант доклада о происхождении COVID-19 не будет доступен, она не сможет предоставить сотрудникам средств массовой информации какие-либо дополнительные детали.

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