Американская разведка подготовила доклад о происхождении COVID-19

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25 августа 2021, 14:49 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

В конце мая 2021 года Джо Байден поручил спецслужбам США подготовить отчет о происхождении коронавируса. Американские разведчики представили президенту соответствующий доклад 24 августа. На подготовку рассекреченной версии документа уйдет еще несколько дней. Тем временем информационные ресурсы Запада и Китая уже вступили в бой и сообщают миру о предполагаемых источниках пандемии.



Ранее Китай установил ограничения на исследования, проводимые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в городе Ухане. В ВОЗ сообщали, что скорее всего, инфекция передалась людям через промежуточное животное. При этом предположение, что вирус пришел из лаборатории, было названо крайне маловероятным. Однако в США, Британии и Японии заявили, что выводы ВОЗ неубедительны, так как ее команда была зависима от китайских властей и не получила доступа к первым случаям заражения COVID-19 в Китае.



В то же время китайские СМИ приводят слова 21 ученого из англоязычных стран, которые опровергают лабораторную теорию. А МИД КНР советует Вашингтону раскрыть тайны своих научно-биологических центров.



Интернет-версия центрального партийного органа КНР - газеты «Жэньминь жибао» - опубликовала обширный материал, показывающий контраст между тем, как в КНР предотвращают инфекцию и как безответственно относятся к этой работе в США. Из-за того, что не были выполнены меры по профилактике пандемии в международном аэропорту Нанкин, заместитель мэра города, а также 15 партийных и государственных должностных лиц были привлечены к ответственности в августе. А всего начиная с 20 июля из-за недобросовестности в борьбе с пандемией были уволены или понесли наказание чиновники в Чжэнчжоу, Гаунчжоу и других городах. На 23 августа новых случаев местного заражения в Китае не наблюдалось.



Тем временем в США с момента вспышки эпидемии ни одно должностное лицо не было привлечено к ответственности за невыполнение своих обязанностей. К ответственности не привлекли даже бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который в начале эпидемии отправил более 9 тыс. пациентов, проходящих на тот момент лечение от COVID-19, в дома престарелых. Эти действия привели к тысячам смертей.



Западные СМИ утверждают, что Пекином развернута настоящая кампания дезинформации. Китайцы использовали даже музыку в стиле рэп и посты в Facebook, чтобы рассказать миру о том, что коронавирус произведен на американской военной базе Форт Детрик в штате Мэриленд. Родную аудиторию им убедить удалось, при этом большинство американцев о существовании Форта Детрик даже не слышали. Скоро мы узнаем, что думает о происхождении коронавируса американская разведка.





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