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Байден обвинил Путина в игнорировании «серьезных проблем» климата в России

, 07:43 Источник: ТАСС

Байден обвинил Путина в игнорировании «серьезных проблем» климата в России
Джо Байден, фото: Adam Schultz/White House/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что Россия де-факто не явилась на саммит «Большой двадцатки» по климату, который проходил 30-31 октября в итальянском Риме, хотя в стране есть проблемы.

«У него [президента РФ Владимира Путина] тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать»,- высказал американский лидер на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита в рамках COP26.

Также Байден раскритиковал Китай, который претендует на роль мирового лидера, но не принимает участие в таких форумах, как G20. Американский политик отметил, что «климат - это самое важное, что привлекает внимание всего мира».

Ранее Байден уже говорил, что разочарован отсутствием де-факто России и Китая на саммите G20 по климату. На его слова отреагировали в Кремле. 

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