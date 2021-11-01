Песков, отвечая на «разочарование» Байдена, заявил, что Россия активно принимала участие в саммите G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что Владимир Путина де-факто не явился на саммит «Большой двадцатки» по климату. Политик был разочарован отсутствием России и Китая.
«Я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе "двадцатки"»,- высказал официальный представитель Кремля.
Напомним, что Владимир Путин принял участие в саммите «Большой двадцатки» дистанционно из-за непростой эпидемиологической ситуации в мире. В ходе своего выступления 31 октября российский лидер затронул проблему глобального потепления. Он отметил, что среднегодовая температура в РФ растет быстрее общемировой.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.