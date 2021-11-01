Песков, отвечая на «разочарование» Байдена, заявил, что Россия активно принимала участие в саммите G20

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1 ноября 2021, 12:39 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что Владимир Путина де-факто не явился на саммит «Большой двадцатки» по климату. Политик был разочарован отсутствием России и Китая.

«Я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе "двадцатки"»,- высказал официальный представитель Кремля.

Напомним, что Владимир Путин принял участие в саммите «Большой двадцатки» дистанционно из-за непростой эпидемиологической ситуации в мире. В ходе своего выступления 31 октября российский лидер затронул проблему глобального потепления. Он отметил, что среднегодовая температура в РФ растет быстрее общемировой.

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