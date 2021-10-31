Владимир Путин о глобальном потеплении: среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой

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31 октября 2021, 14:59 Источник: РИА Новости

Президент Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Во второй день саммита «большой двадцатки» в Риме Владимир Путин высказался о проблемах глобального потепления. Президент России принимает участие в работе саммита G20 в режиме видеоконференции.

«Россия, как и другие страны, испытывает на себе негативные последствия глобального потепления. Вот почему мы сталкиваемся с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы наших территорий»,- заявил президент.

Он отметил также, что темпы потепления в России выше, чем в мире: за последние десять лет температура увеличилась на полградуса.

«Подчеркну также, что для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов, на наш взгляд, недостаточно. Нужно наращивать поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности», — сказал президент.

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