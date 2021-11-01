Байден разочарован отсутствием де-факто России и Китая на саммите G20 по климату

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай де-факто не явились на саммит «Большой двадцатки» по климату. Встреча «группы двадцати» прошла 30-31 октября в итальянском Риме.
«Я думаю, что вы увидите, что мы добились значительного прогресса, но надо сделать больше. Но это потребует, чтобы мы сосредоточились на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия»,- высказал американский лидер на пресс-конференции по итогам G20.
Байден разочарован тем фактом, что Россия и Китай не явились с точки зрения «обязательств иметь дело с изменением климата».
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что покидает саммит «Большой двадцатки»с несбывшимися надеждами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.