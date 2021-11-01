Байден разочарован отсутствием де-факто России и Китая на саммите G20 по климату

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1 ноября 2021, 07:58 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Oliver Weiken/dpa/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай де-факто не явились на саммит «Большой двадцатки» по климату. Встреча «группы двадцати» прошла 30-31 октября в итальянском Риме.

«Я думаю, что вы увидите, что мы добились значительного прогресса, но надо сделать больше. Но это потребует, чтобы мы сосредоточились на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия»,- высказал американский лидер на пресс-конференции по итогам G20.

Байден разочарован тем фактом, что Россия и Китай не явились с точки зрения «обязательств иметь дело с изменением климата».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что покидает саммит «Большой двадцатки»с несбывшимися надеждами.

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