Генсек ООН Гутерриш покинул саммит G20 с несбывшимися надеждами
31 октября 2021, 20:36
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что покидает саммит «Большой двадцатки», который проходит 30-31 октября в Риме, с несбывшимися надеждами, однако, по его словам, они не похоронены.
«Несмотря на то, что я приветствую подтверждение приверженности "Большой двадцатки" глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены»,- написал генсек в Twitter.
Гутерриш добавил, что в преддверии конференции по климату в Глазго следует сохранить цель - сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градусов в год, выполнить обещания по финансированию и адаптации для людей и планеты.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что доля энергии от практически безуглеродных источников в стране превышает 40%.
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