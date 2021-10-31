Генсек ООН Гутерриш покинул саммит G20 с несбывшимися надеждами

Аргументы Недели → В мире 13+

31 октября 2021, 20:36

Антониу Гутерриш, фото: Loey Felipe/UN Photo/globallookpress.com

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что покидает саммит «Большой двадцатки», который проходит 30-31 октября в Риме, с несбывшимися надеждами, однако, по его словам, они не похоронены.

«Несмотря на то, что я приветствую подтверждение приверженности "Большой двадцатки" глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены»,- написал генсек в Twitter.

Гутерриш добавил, что в преддверии конференции по климату в Глазго следует сохранить цель - сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градусов в год, выполнить обещания по финансированию и адаптации для людей и планеты.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что доля энергии от практически безуглеродных источников в стране превышает 40%.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости