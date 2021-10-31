Путин заявил, что доля энергии от безуглеродных источников в России превышает 40%

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31 октября 2021, 18:23 Источник: RT

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления 31 октября на саммите «Большой двадцатки» сообщил, что доля энергии от практически безуглеродных источников в стране превышает 40%.

«Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников (а это, как вы знаете, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции) превышает 40%, а с учётом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86%»,- пояснил глава государства.

Путин отметил, что это «один из лучших показателей в мире». Президент добавил, что в России приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. По его словам, эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели - обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года.

Ранее Путин заявил, что темпы потепления в России выше, чем в мире.

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