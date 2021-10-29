Зеленский: Применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе - ответ на действия противника

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29 октября 2021, 21:28

В. Зеленский, офис президента Украины

Применение украинскими военными турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ, это ответ на действия противника.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Одессе подчеркнул, что "когда украинская армия чувствует,- надо защищать свою землю, она так и делает", беспилотники на Украине и другое оружие "для защиты". Он сослался на договоренности о режиме прекращения огня.

"Мы не наступаем. Мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина", — заявил Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг заявил, что Украина ничего не нарушила, применив в Донбассе якобы в целях самообороны турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar ("Байрактар").

28 октября в сети появилось видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое записали угодившие в котел бойцы.

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