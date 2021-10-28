Бойцы ВСУ, попавшие в окружение войск ДНР в районе Старомарьевки, записали видеообращение к Зеленскому

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28 октября 2021, 18:43

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины, попавшие в окружение войск самопровозглашенной ДНР в районе села Старомарьевки, записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Ролик доступен для просмотра во «ВКонтакте».

Некоторое время назад группа военных ВСУ заняла село Старомарьевку, которое расположено в «серой зоне» на линии разграничения в Донбассе. Из информации, размещенной в интернете, следует, что после этого украинские силы попали в окружение ДНР.

Сегодня в сети появилось видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое записали угодившие в котел бойцы.

«Мы находимся в низине Старомарьевки. Мы понесли большие потери, ночью нам обещали прислать поддержку, она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда выходить. Панэ Зеленский, не воспринимайте нас как предателей, но ваши понты не стоят наших жизней», — заявил на видео один из представителей ВСУ.

Ранее в четверг сообщалось, что политолог Алексей Кочетков озвучил мнение, согласно которому России следует готовиться к прямому военному столкновению с Киевом.

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