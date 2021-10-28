Политолог Алексей Кочетков: России нужно готовиться к прямому военному столкновению с Украиной

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28 октября 2021, 10:37 Источник: ИА REGNUM

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российской Федерации следует готовиться к прямому военному столкновению с Украиной. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил отечественный политолог Алексей Кочетков.

Эксперт прокомментировал для журналистов новость о первом боевом применении в Донбассе беспилотника Bayraktar TB2.

«События последнего времени на Донбассе ясно показывают, что киевские власти взяли курс на провоцирование военного конфликта с Российской Федерацией. Не с ЛДНР, а именно с Россией», — отметил Кочетков.

По его словам, «провокации с украинской стороны будут продолжаться по нарастающей до тех пор, пока не достигнут результата, а именно прямого военного столкновения». Москве нужно готовиться к нему, указал аналитик.

Ранее в четверг сообщалось, что депутат Госдумы Константин Затулин призвал РФ «наказать» Киев за обострение на территории Донбасса.

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