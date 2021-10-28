Депутат Госдумы Затулин призвал Россию «наказать» Украину за военное обострение в Донбассе

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28 октября 2021, 09:13

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Депутат Госдумы Константин Затулин призвал Российскую Федерацию «наказать» Украину за военное обострение на территории Донбасса. С соответствующим заявлением парламентарий выступил в телевизионном эфире.

Некоторое время назад стало известно о первом боевом применении Киевом турецкого беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе. Также имеется информация о том, что украинские силы заняли село Старомарьевка, которое находится в «серой зоне» на линии разграничения.

По словам Константина Затулина, в ситуации, когда не удается добиться введения новых санкций против РФ, киевские власти провоцируют «военные столкновения для того, чтобы получить одобрение на Западе». При этом депутат отметил, что Москва должна «наказать» Украину за обострение в зоне вооруженного противостояния на востоке страны.

«Психология любого конфликта говорит о том, что если нарушены правила, за этим должно последовать наказание», — заявил Затулин в ходе одной из программ на телеканале «Россия 1».

Как сообщалось ранее, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин высказал мнение, согласно которому Киев делает все возможное для развязывания полномасштабных боевых действий в Донбассе.

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