Глава ДНР Пушилин: Украина делает все возможное, чтобы развязать полномасштабные боевые действия в Донбассе

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27 октября 2021, 19:42

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Украина делает все возможное, чтобы развязать полномасштабные боевые действия на территории Донбасса. Об этом в телевизионном эфире заявил Денис Пушилин, глава непризнанной ДНР.

Пушилин отметил, что некоторое время назад киевские силы взяли под контроль село Старомарьевка, которое находится в «серой зоне» на линии разграничения.

«Уже второй день мы видим попытки опять взорвать нефтебазу в Донецке. Сегодня беспилотник не долетел буквально считанные метры, подорвавшись возле хранилища. Был еще беспилотник и вчера, который удалось сбить нашему подразделению», — добавил политик.

По словам Дениса Пушилина, выступившего на программе «60 минут» на канале «Россия 1», Киев делает все возможное, чтобы развязать полномасштабные боевые действия.

Ранее в среду сообщалось, что журналист Дмитрий Стешин спрогнозировал «показательное замедление» Россией украинских дронов Bayraktar TB2 в Донбассе.

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