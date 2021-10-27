Военкор Стешин предсказал «показательное замедление» Россией украинских беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе

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27 октября 2021, 18:17 Источник: «Украина.ру»

Беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Отечественный военный корреспондент Дмитрий Стешин предсказал «показательное замедление» Россией украинских беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе. Соответствующий прогноз журналист озвучил в разговоре со СМИ.

Некоторое время назад появилось видео первого боевого применения Bayraktar TB2 в зоне конфликта на востоке Украины. По имеющейся информации, аппарат уничтожил ракетой артиллерийское орудие самопровозглашенной ДНР.

«Мне сложно сказать, что задумал наш Генштаб. Но то, что в ближайшее время будет показательное замедление нескольких беспилотников, — это однозначно», — отметил Дмитрий Стешин.

Согласно официальной позиции РФ, она не является участницей вооруженного противостояния на территории Донбасса. При этом в экспертном сообществе неоднократно высказывалось предположение о том, что Москва может вмешаться в конфликт в случае угрозы для российских граждан, проживающих в ДНР и ЛНР.

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