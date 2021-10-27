Украинский волонтер Доник опубликовал видео первого боевого применения ВСУ турецкого Bayraktar TB2 в Донбассе

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27 октября 2021, 07:34

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Украинский волонтер Роман Доник выложил в интернет видео первого боевого применения армией страны турецкого беспилотника Bayraktar TB2 на территории Донбасса. Ролик некоторое время назад появился на YouTube-канале волонтера.

Согласно утверждению Доника, артиллерия самопровозглашенной ДНР накануне обстреляла «с максимально возможной дальности» село Гранитное. По словам волонтера, в ответ Вооруженные силы Украины подняли в воздух Bayraktar TB2, который уничтожил ракетой одну пушку.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что «Украина стала самым враждебным к России государством».

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