Кулеба заявил, что Украина применила в Донбассе беспилотник в целях самозащиты

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28 октября 2021, 19:48 Источник: ТАСС

Дмитрий Кулеба, фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг заявил, что ВСУ Украина ничего не нарушила, применив в Донбассе якобы в целях самообороны турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar ("Байрактар").

На брифинге по результатам переговоров с вице-президентом Швейцарской Конфедерации, руководителем швейцарского МИД Иньяцио Кассисом Кулеба сказал, что "Украина придерживается необходимых процедур коммуникации через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и ОБСЕ, чтобы использовать право на самозащиту".

Глава МИД Украины, отвечая на замечание МИД Германии по поводу применения в Донбассе турецкого беспилотника, посоветовал давать оценку с учетом обстановки в регионе. "Любые оценки должны даваться с учетом ситуации", - заявил Кулеба.

В сети появилось видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое записали угодившие в котел бойцы.

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