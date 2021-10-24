Украинский политик Виктор Медведчук заявил о наступлении на Украине энергетического кризиса

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24 октября 2021, 22:11

Виктор Медведчук, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о наступлении на Украине энергетического кризиса. По словам Медведчука, украинские власти не готовы на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами Украину, население, украинские предприятия.

«Хочу сказать, что энергетический кризис не надвигается — он наступил», — приводит слова политика пресс-служба партии.

Виктор Медведчук подчеркнул, что на ситуацию, кроме роста цен на энергоресурсы во всём мире, повлияли ошибки киевских властей, которые не просчитали возможные риски.

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