Аргументы Недели В мире 13+

На Украине на ряде ТЭС запасов угля осталось на несколько дней

, 15:17 Источник: Свободная пресса

На Украине на ряде ТЭС запасов угля осталось на несколько дней
фото: pixabay.com

На Украине в Донецкой области остановлена Славянская тепловая электростанция. Полностью остановлены оба блока тепловой электростанции (ТЭС), поскольку закончился уголь. Пока они не будут включаться.

По информации «Укрэнерго», опубликованной на сайте ведомства в субботу, 23 октября, менее чем на десять дней запас угля остается на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС. О каких-либо поставках угля на электростанции власти Украины пока не сообщают.

Состояние тепловых сетей в оказавшихся без отопления населенных пунктах Украины неизвестно,- сообщает «Свободная пресса». Когда включат Славянскую ТЭС, в Киеве не раскрывают.

Депутат  Рады Олег Волошин считает, что из-за энергокризиса властям Украины придется «на коленях ползти в Москву»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Депутат Госдумы Бородай: военный конфликт в Донбассе может перейти в активную фазу в любой момент

Депутат Госдумы Бородай: военный конфликт в Донбассе может перейти в активную фазу в любой момент

Конфликт на территории Донбасса может перейти в активную фазу в любой момент. С соответствующим предупреждением выступил депутат Госдумы России, бывший глава правительства непризнанной ДНР Александр Бородай.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество