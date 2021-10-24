На Украине на ряде ТЭС запасов угля осталось на несколько дней

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24 октября 2021, 15:17 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

На Украине в Донецкой области остановлена Славянская тепловая электростанция. Полностью остановлены оба блока тепловой электростанции (ТЭС), поскольку закончился уголь. Пока они не будут включаться.

По информации «Укрэнерго», опубликованной на сайте ведомства в субботу, 23 октября, менее чем на десять дней запас угля остается на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС. О каких-либо поставках угля на электростанции власти Украины пока не сообщают.

Состояние тепловых сетей в оказавшихся без отопления населенных пунктах Украины неизвестно,- сообщает «Свободная пресса». Когда включат Славянскую ТЭС, в Киеве не раскрывают.

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