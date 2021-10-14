Депутат Рады Олег Волошин считает, что из-за энергокризиса властям Украины придется «на коленях ползти в Москву»

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14 октября 2021, 07:54 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин прокомментировал новости о том, что на двух из трёх ТЭС государственной компании "Центрэнерго" угля осталось всего лишь на несколько дней работы.

Минэнерго Украины предоставило данные на среду, 13 октября: угля на Змиевской ТЭС хватит на один день, на Углегорской - на три, на Запорожской и Бурштынской - на пять дней работы.

Как написал в своем Facebook депутат Верховной рады партии Виктора Медведчука, из-за дефицита угля для выработки электроэнергии киевским властям придется "на коленях ползти в Москву" за необходимыми ресурсами.

Волошин рассказал, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов "в пафосных терминах, которым позавидовал бы Пётр Порошенко" пытается рассказать о том, на какой "крючок зависимости от России подвесил Украину" Виктор Медведчук тем, что помогал договориться о поставках донбасского угля на украинские тепловые электростанции. По мнению парламентария, вероятно, "в ближайшее время ему и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках". Волошин не исключают, что киевские власти "думают сбежать в квартиры в Лондоне".

В Киеве 8 октября правоохранители заявили о новом подозрении Виктора Медведчука в госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Баканов заявил, что в 2014 году Медведчук организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.

Суд во вторник, 12 октября, отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря. Медведчук заявил, что запрета на поставки угля с неподконтрольных территорий Донбасса в тот период не было, а предприятия платили налоги Киеву.

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