На Украине остановили славянскую ТЭС из-за нехватки угля

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23 октября 2021, 16:58 Источник: Укрэнерго

уголь, фото: pixels.com

Компания «Укрэнерго» сообщила, что славянская теплоэлектростанция остановлена на фоне нехватки угля. Отмечается, что на складах украинских ТЭС находится в 3,9 раза меньше сырья, чем необходимо.

Согласно данным, опубликованным на сайте компании, по состоянию на 14.00 субботы, 23 октября, оба блока ТЭС остановлены.

Ранее замминистра энергетики Украины уже говорил, что на местных складах не хватает угля для прохождения отопительного сезона. По его словам, на территорию государства уже начал поступать уголь из других стран. В настоящее время у Киева подписаны контракты на импорт ресурса на 4 млн, до конца отопительного сезона должны появиться еще на 2 млн.

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