Глава «Нафтогаза» Витренко пообещал организовать транзит газа в ЕС, равный по мощности «Северному потоку— 2»

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24 октября 2021, 18:28

Юрий Витренко, Anatolii Sirykukrinform / globallookpress.com

Глава компании "Нафтогаз-Украина" Юрий Витренко пообещал, что Киев может на специальных условиях организовать транзит газа в Европу, равный по мощности газопроводу "Северный поток — 2". Витренко уверяет, что "Нафтогаз" готов транзитировать через Украину дополнительные 55 миллиардов кубометров газа в год (порядка 151 миллионов кубометров в сутки).

Главе компании задали вопрос,и он ответил в комментариях в Facebook: "Нафтогаз национальная компания, контрагент Газпрома в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительных 55 миллиардов кубометров газа (в годовом измерении или примерно 151 миллионов кубометров в сутки, эти объемы соответствуют мощности "Северного потока — 2", и для них есть свободная мощность в украинской ГТС) на специальных условиях".

Витренко подчеркнул, что стоимость такого транзита может быть ниже на 50% в стоимости, предусмотренной в контракте с российским "Газпромом".

Глава "Нафтогаза" отметил, что компания заинтересована в сотрудничестве со странами Евросоюза и готова обеспечить для них условия "не хуже, чем для Газпрома".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готов сделать "Газпрому" скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 млрд в год.

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