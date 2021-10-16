Исполнительный директор АТОР Ломидзе: семь российских туристов получили травмы при ДТП в Турции

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16 октября 2021, 14:46 Источник: РИА Новости

фото: скорая, Allgöwer/http://imagebroker.com/#/search//globallookpress.com

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о состоянии пострадавших при ДТП в Турции россиян. Инцидент произошел в субботу, 16 октября, в районе Манавгат провинции Анталья.

По данным местных СМИ, туристический микроавтобус съехал с трассы и перевернулся. Водитель не справился с управлением транспортного средства на скользкой после дождя дороги, его занесло на повороте. В результате происшествия пострадали восемь человек, семь из них граждане РФ.

«Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее», - пояснила Ломидзе.

Генконсульство РФ в Анталье подтвердило информацию о семи пострадавших. Все доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в сауле албанского отеля обнаружили тела четырех россиян. Администратор раскрыл подробности случившегося.

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