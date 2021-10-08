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Читатели китайского портала назвали американцев «бешеными псами» за желание выслать из США 300 российских дипломатов

, 10:46 Источник: ИноСМИ

Читатели китайского портала назвали американцев «бешеными псами» за желание выслать из США 300 российских дипломатов
флаг США, фото: pixels.com

Читатели китайского портала прокомментировали статью на тему высылки трехсот российских дипломатов из США, если Москва не согласится расширить штат американского посольства. В МИД РФ ответили, что своими действиями Вашингтон добивается закрытия своего представительства, и американцы должны «осознавать ответственность».

Один из пользователей назвал ответ внешнеполитического ведомства «прекрасным».

Другой комментатор поддержал русских, отметив, что США «все больше надоедают».

«Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы?» - написал еще один читатель.

«Потому что этим "бешеным псам" не нужно нести ответственность. За все ответят другие»,- последовал ответ от другого пользователя.

Кроме того, комментаторы активно использовали в своих высказываниях фразу «бешеные псы» или «собаки» по отношению к американцам. Россию, в свою очередь, назвали «медведем».

«Это так здорово, что все посольства и консульства США будут закрыты, ведь они - раковые опухоли любой страны»,- подчеркнул еще один пользователь.

Напомним, что накануне  НАТО приняла решение выслать восемь российских дипломатов и сократить позиции ещё двух в связи с подозрениями «о злонамеренных действиях России, включая убийства и шпионаж». 

В СМИ появилась информация об ответных мерах. 

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