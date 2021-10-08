«Ъ»: ответные меры на высылку российских дипломатов коснутся Военной миссии связи НАТО в Москве

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8 октября 2021, 07:52 Источник: Коммерсантъ

флаг НАТО, фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что Москва готовит ответные меры на высылку восьми сотрудников представительства России при НАТО. Дипломаты должны покинуть Брюссель до конца октября.

Собеседник отметил, что ответные меры в отношении Североатлантического альянса согласовываются в межведомственном формате. По данным источника, они коснутся Военной миссии связи НАТО в Москве. Она призвана содействовать расширению диалога между Россией и НАТО путем обеспечения взаимодействия между Военным комитетом альянса в Брюсселе и Минобороны РФ, в частности, в вопросах, относящихся к программам Совета Россия-НАТО (СРН), и планах военного сотрудничества СРН. Также миссия должна оказывать помощь Информационному бюро альянса в Москве в разъяснении политики организации и способствовать тому, чтобы все решения СРН выполнялись.

Источник не исключает, что Россия закроет свое постпредство при НАТО. Другой собеседник считает, что будет «достаточно одного сотрудника».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил решение альянса выслать восемь сотрудников российской миссии и сократить позиции ещё двух.

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