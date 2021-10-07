Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов проявлением бдительности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил решение альянса выслать восемь сотрудников российской миссии и сократить позиции ещё двух. Дипломаты должны покинуть Брюссель до конца октября.
«Мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать», - высказал он.
Столтенберг отметил, что отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии при НАТО не связан с каким-то происшествием. По его словам, в альянсе чувствуют, что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу.
Ранее сообщалось, что НАТО приняла решение выслать восемь российских дипломатов и сократить позиции ещё двух в связи с подозрениями «о злонамеренных действиях России, включая убийства и шпионаж».
На что глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что Россия не оставит такие действия без ответа.
Также на решение НАТО отреагировали в МИД РФ.
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