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Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов проявлением бдительности

, 15:24 Источник: РИА Новости

Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов проявлением бдительности
Йенс Столтенберг, фото: European Union/XinHua/ globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил решение альянса выслать восемь сотрудников российской миссии и сократить позиции ещё двух. Дипломаты должны покинуть Брюссель до конца октября.

«Мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать», - высказал он.

Столтенберг отметил, что отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии при НАТО не связан с каким-то происшествием. По его словам, в альянсе чувствуют, что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу.

Ранее  сообщалось, что НАТО приняла решение выслать восемь российских дипломатов и сократить позиции ещё двух в связи с подозрениями «о злонамеренных действиях России, включая убийства и шпионаж». 

На что глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что Россия не оставит такие действия без ответа. 

Также на решение НАТО отреагировали в МИД РФ. 

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