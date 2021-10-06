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Замглавы МИД РФ Грушко о сокращении дипмиссии: НАТО не могла обойтись без жупела «российской угрозы»

, 22:23 Источник: Коммерсантъ

Замглавы МИД РФ Грушко о сокращении дипмиссии: НАТО не могла обойтись без жупела «российской угрозы»
здание Госдумы, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал решение Североатлантического альянса выслать восемь сотрудников представительства России при НАТО.

«Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия—НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало»,- высказал дипломат.

Грушко отметил, что после впечатляющего завершения афганской эпопеи альянс не мог обойтись без жупела «российской угрозы».

Ранее  сообщалось, что НАТО приняла решение выслать восемь российских дипломатов и  сократить позиции ещё двух в связи с подозрениями «о злонамеренных действиях России, включая убийства и шпионаж». 

На что глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что Россия не оставит такие действия без ответа. 

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