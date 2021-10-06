Замглавы МИД РФ Грушко о сокращении дипмиссии: НАТО не могла обойтись без жупела «российской угрозы»

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал решение Североатлантического альянса выслать восемь сотрудников представительства России при НАТО.
«Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия—НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало»,- высказал дипломат.
Грушко отметил, что после впечатляющего завершения афганской эпопеи альянс не мог обойтись без жупела «российской угрозы».
Ранее сообщалось, что НАТО приняла решение выслать восемь российских дипломатов и сократить позиции ещё двух в связи с подозрениями «о злонамеренных действиях России, включая убийства и шпионаж».
На что глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что Россия не оставит такие действия без ответа.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости