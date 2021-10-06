Сенатор Климов предупредил НАТО об ответе со стороны РФ на высылку дипломатов

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6 октября 2021, 21:42 Источник: РИА Новости

здание СФ, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов прокомментировал решение Североатлантического альянса выслать восемь сотрудников представительства России при НАТО. По его словам, Москва не отставит такие действия без ответа.

Климов отметил, что натовцы некоторое время назад на достаточно высоком уровне говорили о развитии «какого-то позитива в отношениях с Россией». Сенатор добавил, что Москва предложила «предпринимать конкретные шаги».

«Мы в ответ толком ничего не услышали, но теперь последовало вот это. Если это и есть конкретные шаги (альянса), то это, конечно, не те шаги, которые обеспечивают прочный мир, надежную безопасность, взаимопонимание и доверие»,- пояснил он.

Ранее сообщалось, что альянс принял решение выслать восемь российских дипломатов и сократить позиции ещё двух в связи с подозрениями «о злонамеренных действиях России, включая убийства и шпионаж».

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