НАТО сократит наполовину миссию России

Редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс сообщила, что Североатлантический альянс принял решение выслать восемь российских дипломатов и сократить позиции ещё двух в ответ на предполагаемую враждебную деятельность.
«НАТО решила наполовину уменьшить миссию России при альянсе в связи с подозрениями «о злонамеренных действиях России, включая убийства и шпионаж», - написала журналистка в Twitter.
Хейнс пояснила, что речь идет о дипломатах, которых считают необъявленными сотрудниками разведки. По ее словам, в российской миссии останутся 10 человек вместо прежних 20. По данным НАТО, сотрудники должны покинуть Брюссель до конца октября.
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