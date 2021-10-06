Аргументы Недели В мире 13+

НАТО сократит наполовину миссию России

, 18:23

НАТО сократит наполовину миссию России
фото: сайт НАТО

Редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс сообщила, что Североатлантический альянс принял решение выслать восемь российских дипломатов и  сократить позиции ещё двух в ответ на предполагаемую враждебную деятельность.

«НАТО решила наполовину уменьшить миссию России при альянсе в связи с подозрениями «о злонамеренных действиях России, включая убийства и шпионаж», - написала журналистка в Twitter.

Хейнс пояснила, что речь идет о дипломатах, которых считают необъявленными сотрудниками разведки. По ее словам, в российской миссии останутся 10 человек вместо прежних 20. По данным НАТО, сотрудники должны покинуть Брюссель до конца октября.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Матвиенко убеждена, что в России не будет общефедерального локдауна

Матвиенко убеждена, что в России не будет общефедерального локдауна

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 6 октября, выразила уверенность в том, что на территории России не будет общефедерального локдауна в связи с пандемией коронавируса нового типа.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью