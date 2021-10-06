НАТО сократит наполовину миссию России

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6 октября 2021, 18:23

фото: сайт НАТО

Редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс сообщила, что Североатлантический альянс принял решение выслать восемь российских дипломатов и сократить позиции ещё двух в ответ на предполагаемую враждебную деятельность.

«НАТО решила наполовину уменьшить миссию России при альянсе в связи с подозрениями «о злонамеренных действиях России, включая убийства и шпионаж», - написала журналистка в Twitter.

Хейнс пояснила, что речь идет о дипломатах, которых считают необъявленными сотрудниками разведки. По ее словам, в российской миссии останутся 10 человек вместо прежних 20. По данным НАТО, сотрудники должны покинуть Брюссель до конца октября.

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