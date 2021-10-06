Польский президент Дуда обратился к НАТО с призывом отреагировать на ситуацию с «Северным потоком - 2»

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6 октября 2021, 13:22 Источник: РИА Новости

Анджей Дуда, фото: Jakob Ratz/Global Look Press

Европейский союз и Североатлантический альянс должны подумать над тем, как противостоять “вызовам” со стороны “Северного потока - 2”. Такое заявление, сообщает Polskie Radio 24, сделал польский президент Анджей Дуда.

По его мнению, Западу нужно проанализировать допущенные им ошибки. Речь идет в том числе о миссии в Афганистане и возведении российского трубопровода. В ходе Варшавского форума по безопасности Дуда назвал СП-2 “ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества”.

Он подчеркнул, что имеет в виду не только вероятное перекрытие в будущем российской стороной газовых поставок в Словакию, на украинскую землю или в обход Польши. Дуда отметил, что “речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов”.

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