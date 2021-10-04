Несменяемый диктатор Даниэль Ортега надоел народу Никарагуа

Аргументы Недели → В мире 13+

4 октября 2021, 11:07

Через несколько недель в Никарагуа пройдут выборы. Из-за сложного экономического положения в стране и предвыборная обстановка напряжённая. Государство с 2018 года находится в сложном социально-политическом кризисе.



Из-за сокращения ВВП уровень бедности в стране значительно возрос. Более 70% населения трудоустроено неофициально. При этом заработки в сером секторе ещё ниже, чем в государственных организациях. За последние три года работу потеряли более полумиллиона человек. Сложная социальная ситуация усугубляется пандемией.



Установившаяся диктатура семейства Даниэля Ортеги подчинила себе все ветви власти. Управление страной происходит при поддержке полицейско-бюрократического аппарата. Семь лет назад глава государства обнулил свои сроки и получил право переизбираться неограниченное количество раз. Но общество устало от несменяемости власти. У Ортеги не осталось финансовых резервов для подкупа электората. Раньше он использовал нефтедоллары из Венесуэлы. Но из-за падения цен на нефть и сокращения спроса приток помощи значительно сократился. На начало 2021 года Ортегу поддерживает лишь треть населения страны. Чтобы удержать власть, он решил использовать репрессии.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости