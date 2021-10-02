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Грузинский политик Кобахидзе заявил, что Саакашвили планировал совершить госпереворот

, 09:45 Источник: РИА Новости

Грузинский политик Кобахидзе заявил, что Саакашвили планировал совершить госпереворот
Михаил Саакашвили, фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/globallookpress.com

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что задержанный в пятницу, 1 октября, бывший президент страны Михаил Саакашвили хотел совершить госпереворот.

«Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления»,- пояснил он.

Ранее сообщалось, что Саакашвили задержали в Грузии. Он находится в тюрьме в Тбилиси. Политик заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

Отмечается, что экс-президент сам объявил о своем возвращении на родину спустя восемь лет. В МВД Грузии не сразу подтвердили нахождение политика на территории страны. Сейчас он не намерен обсуждать, как пересек государственную границу, а также объявил голодовку.

Кроме того, он обратился к своим сторонникам с призывом выйти на столичные улицы 3 октября. 

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