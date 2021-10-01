Саакашвили приговорен в Грузии к 9 годам лишения свободы

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1 октября 2021, 19:46

Михаил Саакашвили, фото: vk.com/m_saakashvili

Михаил Саакашвили, задержанный в пятницу, 1 октября на грузинской территории, заочно приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы. Саакашвили был задержан и помещен в тюрьму в Тбилиси.

По данным прокуратуры республики, в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму - к шести.

Экс-президент Грузии также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются в судах. По ним приговоры пока не вынесены.

1 октября Саакашвили написал в соцсетях о возвращении на родину. Он опубликовал видеообращение из Батуми. Политик собирался 3 октября участвовать в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.

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