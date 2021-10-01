Саакашвили призвал сторонников выйти на улицы Тбилиси 3 октября

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1 октября 2021, 10:44

Михаил Саакашвили, фото:Vladimir Valishvili/Russian Look/globallookpress.com

Прибывший в Грузию бывший президент страны Михаил Саакашвили призвал сторонников собраться на площади Свободы в центре Тбилиси. Политик прибудет в столицу 2 октября.

«Второго числа пойдем все на выборы и дадим голос Нацдвижению (оппозиционная партия Саакашвили «Единое национальное движение») ... Это решающие выборы для всей Грузии. 2 октября будем вместе считать голоса, а 3 октября соберемся на Руставели, на площади Свободы и когда нас станет 100 тысяч человек, никто не сможет нас победить. Я конечно же присоединюсь к вам», - обратился о к местным жителям в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Саакашвили надеется на активность народа. Он специально приедет из Батуми, где сейчас находится, в Тбилиси 2 октября, чтобы быть вместе со своими сторонниками.

«Этот бульвар и всю эту красоту я строил не для русских туристов, иранцев и турков, а для вас, для вашего успеха и не хочу, чтобы все это осталось у других», - заявил экс-президент, гуляя по ночному Батуми.

В пятницу Саакашвили сообщил о своем приезде в Грузию.

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