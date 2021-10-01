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Саакашвили вернулся в Грузию спустя восемь лет

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Саакашвили вернулся в Грузию спустя восемь лет
Михаил Саакашвили, фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/globallookpress.com

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся из Киева на территорию страны спустя восемь лет. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 1 октября.

«Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет»,- отметил политик.

Ранее Саакашвили заявил о намерении вернуться в Тбилиси за несколько дней до выборов в органы местного самоуправления Грузии. Он опубликовал в соцсетях купленный на самолёт билет.

Отмечается, что бывший президент прибыл в страну в 23.05, спустя несколько часов после закрытия избирательных участков.
Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Ему грозит тюремный срок до 10 лет. 

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