Михаил Саакашвили может вернуться в Грузию

Аргументы Недели → Политика 13+

29 сентября 2021, 18:46 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Тбилиси, и даже продемонстрировал в Facebook купленный билет на самолет. Власти Грузии непреклонны - Саакашвили будет арестован и проведет в тюрьме порядка 10 лет.



О своем желании вернуться на родину третий президент Грузии объявил за несколько дней до выборов в органы местного самоуправления страны. И далеко не факт, что это возвращение произойдет. Аналогичную попытку Саакашвили демонстрировал еще несколько лет назад, но тогда его никто так и не дождался. Подобная идея на этот раз может привести его к политической смерти.



Причинами неприезда могут стать банальная непогода или технические неисправности в аэропорту прилета или даже вылета. Но в любом случае отсутствие Саакашвили 2 октября в Тбилиси окончательно подорвет к нему доверие.



При этом арест экс-президента, в случае его прилета, совершенно не входит в интересы властей. Саакашвили вполне мог согласовать свою поездку с друзьями в США и Европе, получить от них карт-бланш. А это означает, что власти Грузии, посадив его, окажутся под ощутимым давлением определенных западных кругов и могут породить громкие выступления оппозиции.



Стоит также обратить внимание на время прибытия самолета из Киева – 23.05, то есть спустя несколько часов после закрытия избирательных участков. Таким образом, Саакашвили если и возвращается в Тбилиси, то точно не на выборы в органы местного самоуправления, а на уже возможные выступления оппозиции и акции протеста. Предварительные результаты голосования ему уже будут известны.



Грузинская оппозиция настаивает на реанимации Соглашения Шарля Мишеля, предусматривавшего внеочередные парламентские выборы, если правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) 2 октября не наберет более 43% голосов. Более того, говорит об этом как о свершившемся факте, то есть объявляет неизбежными досрочные выборы в парламент.



Интересно, что упомянутое соглашение не подписала именно партия Михаила Саакашвили «Национальное движение» (НД). При этом она сама спровоцировала внутриполитическое противостояние.



Заверение Саакашвили вернуться в Грузию служит мобилизации сторонников НД и тех избирателей, для которых ГМ стала категорически неприемлемой, но они не определились с выбором. С другой стороны, действия Саакашвили можно рассматривать и как удар по оппозиционному лагерю. Ведь именно неприятие его персоны в качестве политического лидера вызвало раскол «Единого национального движения» (ЕНД) на НД и «Европейскую Грузию» и дальнейшее расщепление этих партий на еще более мелкие, разница между которыми состоит только лишь в именах лидеров этих партий.





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